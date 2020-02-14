Киев, 14 февраля 2020, 14:02 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен обратиться в суд, если журналисты программы «Схемы» не опровергнут материалы, касающиеся поездки Зеленского в Оман. Заявление опубликовано 14 февраля на официальном сайте президента Украины.
В ведомстве опровергли информацию журналистов о встрече Зеленского с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане, а также призвали телеканала «UA:Першый» обратить внимание на распространение в его эфире откровенно манипулятивной информации.
Напомним, ранее факт встречи опровергла пресс-секретарь Зеленского.
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Антикоррупционные органы Украины начали проверку того факта, что расходы на поездку в Оман не отражены в декларации Зеленского.
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