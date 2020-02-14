Белград, , 13:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич провел встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричардом Гренеллом вечером 13 февраля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, политики обсудили подробности подписанных на следующий день соглашений о возобновлении сухопутного сообщения, а также дальнейшее развитие отношений между Приштиной и Белградом.

После встречи на своей странице в социальной сети Twitter президент Вучич поблагодарил президента США Дональда Трампа, государственного секретаря США Майка Помпео и Гренелла за твердую позицию о необходимости снятия Приштиной пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и поддержку диалога между сторонами.

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