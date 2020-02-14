Москва, , 13:37 — REGNUM В администрации назвали не соответствующей действительности информацию, появившуюся в украинской прессе о якобы встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Враньё», — заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 февраля, в украинской программе-расследовании «Схема» вышел сюжет, в котором журналисты пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский встречался в Омане с высокопоставленным российским чиновником. Им мог оказаться секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, который, как отмечалось в материале, также в это время якобы летал в Оман.

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В офисе украинского лидера заявили, что визит Зеленского в Оман в начале 2020 года был неофициальным — на побережье залива глава государства проводил отпуск. Однако, по словам руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, публикации о встречи президента Украины с Патрушевым — ложь.

Это подтвердила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, сообщив, что президент Украины никогда не встречался и не говорил с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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