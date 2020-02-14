Тбилиси, , 13:40 — REGNUM В грузинском парламенте уважают Конституционный суд (КС) Грузии и исполнят его решение по Никанору Мелии, которого ранее лишили депутатских полномочий. Такое заявление 14 февраля сделал спикер парламента Арчил Талаквадзе, сообщает Общественное телевидение.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что, по возможности, будет исполнено любое решение, оглашенное КС.

Напомним, 14 февраля состоится рассмотрение иска Мелии, которого в декабре 2019 года большинством голосов парламента досрочно освободили от обязанностей депутата. Решение было принято в связи с тем, что Тбилисский городской суд признал политика виновным в финансовых махинациях и запретил ему занимать руководящие должности на 2 года и 3 месяца.

Мелия утверждает, что процедура была нарушена и лишать его мандата можно было только после того, как его признают виновным во всех судебных инстанциях.

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