Ташкент, , 13:31 — REGNUM От должности директора научно-практического исследовательского центра «Оила» («Семья») освобождена Дилором Ташмухамедова, сообщает 14 февраля агентство «УзА» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Отмечается, что Ташмухамедова освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Она была назначена директором этого центра в сентябре 2018 года.

Отметим, научно-практического исследовательского центра «Оила» при правительстве Узбекистана был создан в соответствии с поручением президента республики Шавката Мирзиёева.

Центр занимается исследованием репродуктивного здоровья и демографического развития Узбекистана, а также вопросам семейного благосостояния и благополучия.