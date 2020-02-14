Вашингтон, , 13:08 — REGNUM В сфере создания гиперзвукового оружия Министерство обороны США сосредоточит свои усилия на программе Air-Launched Rapid Response («Оружие быстрого реагирования воздушного базирования»). Сокращённое название программы — ARRW. Первые образцы должны быть готовы в 2022 году.

В то же время вторая основная гиперзвуковая программа Hypersonic Conventional Strike Weapon («Ударное гиперзвуковое конвенциональное оружие») была закрыта в связи с нехваткой бюджетных средств. Об этом пишет ТГ-канал «Сварщики» со ссылкой на заявление официального представителя ВВС США Энн Стефанек.

Ранее заместитель министра обороны США Дэвид Л. Норквист выступил за выделение дополнительных средств на разработку гиперзвукового оружия. Что касается военного бюджета Соединённых Штатов на 2021 финансовый год, то, по мнению Норквиста, особый упор в нём сделан на ведение «высококлассных» военных действий во всех областях, обновление американского потенциала ядерного сдерживания, укрепление системы противоракетной обороны континентальной части США. Кроме того, увеличены инвестиции в разработку гиперзвукового оружия, искусственный интеллект, а также автономные платформы.

Следует заметить, что в сфере создания гиперзвукового оружия Соединённым Штатам нечем похвастаться, всё пока ограничивается картинками и полноразмерными макетами.