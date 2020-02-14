Анкара, , 13:03 — REGNUM Турция — исторический противник России, страна другой цивилизации, и любые договоренности с Анкарой для нашей страны всегда имели и могут иметь только временный характер, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 февраля, комментируя высказывания Алексея Ерохова.

Как сообщалось ранее, посол России в Турции Алексей Ерохов в интервью Sputnik-Турция заявил, что после обострения ситуации в Идлибе ему начали поступать угрозы.

«Турция — исторический противник России. Это страна другой цивилизации, народ другого культурно-исторического типа. Это не оценочная (хорошо это или плохо) констатация, а констатация факта.

Прочных союзов между государствами, принадлежащими к различными культурно-историческими типам, в принципе быть не может; об этом писал ещё Н. Я. Данилевский. Любое взаимопонимание, любые договоренности или даже связи союзнического типа с Анкарой для нашей страны всегда имели и могут иметь только временный характер. Поэтому и на этот раз увлекаться не стоило. В чём может быть наш выигрыш от того, что у Анкары окажутся наши С-400? Престиж? Деньги? А если Анкара их против наших союзников, например Армении, нацелит, будет при их помощи содействовать удушению Арцаха — Нагорного Карабаха?

В этом различии, в принципиальной невозможности союзнического подхода, кстати говоря, лежат и корни позиции Анкары по Крыму. Турки правильно понимают, что при украинской власти им в Крыму было бы хозяйничать вольготно, да и оторвать в будущем его себе было бы возможно — всё равно Украина со временем распадётся.

Одним словом, угрозы в адрес нашего посла в Анкаре — это то, что можно и нужно было предвидеть, и критические заявления, которые в этой связи делает Эрдоган, мало что значат. Их, конечно, следует приветствовать, но — понимая, что не сделать их он просто не мог.