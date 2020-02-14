Минск, , 13:02 — REGNUM Руководство России намекает на присоединение Белоруссии в обмен на дешёвые энергоресурсы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом Светлогорского целлюлозного комбината, сообщило 14 февраля информационное агентство БелТА.

При этом он убеждён, что ни белорусский, ни российский народы не пойдут по этому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии намерены изменить герб страны, развернув изображение планеты таким образом, чтобы была видна не территория России, а Западная Европа.

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