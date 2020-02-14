Москва, , 12:59 — REGNUM В администрации президента РФ уверены в том, что турецкая сторона сможет обеспечить безопасность всех до единого граждан РФ, работающих в Турции. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников российских компаний […] в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил о поступающих ему угрозах в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Ерхов напомнил, что пять лет назад в Турции уже была подобная ситуация. Тогда был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

В этой связи российская сторона обратилась к турецким властям с просьбой усилить меры безопасности посольства РФ в Турции. В настоящее время дополнительные меры безопасности приняты.