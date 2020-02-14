Москва, , 13:01 — REGNUM Москва уверена, что турецкая сторона обеспечит безопасность всем работающим в стране гражданам РФ, включая российского посла Андрея Ерохова. Об этом заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя усиление охраны дипмиссии в Турции.

Турция должна предпринять все необходимые меры в соответствии с Венской конвенцией и духом двусторонних отношений Москвы и Анкары, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-атташе российской дипмиссии в Турции Ирина Касимова рассказала о повышенных мерах безопасности в отношении посольства. Посол Ерохов на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб стал получать угрозы.

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