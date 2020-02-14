Мюнхен, Германия, , 13:13 — REGNUM Конфликт на Украине угрожает безопасности Евроатлантического пространства, сказано в заявлении организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, текст которого опубликован 14 февраля.

«Конфликт на Украине и вокруг неё — это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Это точка вспышки, катастрофического просчёта, и она остаётся постоянной угрозой безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе», — гласит документ.

Для прекращения конфликта необходимо политическое решение, считают авторы заявления.

Решение неотложных гуманитарных, экономических и политических вопросов способствует снижению напряжения между Россией и Западом и способствует построению устойчивой архитектуры безопасности в Евроатлантическом регионе, сказано в документе.

В документе также упомянута встреча в «нормандском формате» и работа Трёхсторонней контактной группы, которые позволяют двигаться к завершению конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона отказалась выполнять Минские соглашения, в частности пункт, предусматривающий предоставление Донбассу особого статуса.

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