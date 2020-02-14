Тирасполь, , 12:45 — REGNUM Приднестровье предлагает увеличить численность воинского контингента миротворческих сил России на Днестре и вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении деятельности вертолетной эскадрильи. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.

Он напомнил, что, согласно базовым документам ОКК, численность российских миротворцев в Зоне безопасности может достигать 2400 человек. Необходимость увеличения контингента Беляков объяснил возможностью провокаций со стороны Молдавии на постах Совместных миротворческих сил и в Зоне безопасности.

В Тирасполе не исключают провокаций, связанных с желанием молдавской стороны ликвидировать отдельные миротворческие посты. Речь, в частности, идет о миротворческих постах № 9 (левый) и № 9 (правый), установленных вблизи моста через Днестр в Дубоссарском районе. Представители ПМР считают необходимым усилить оба поста дополнительной бронетехникой и военнослужащими.

Ранее Молдавия потребовала ликвидировать эти миротворческие посты. Представители Кишинёва мотивировали это тем, что присутствие Совместных миротворческих сил якобы вызывает возмущение у жителей соседних сёл, которые якобы готовы «поднять на вилы» миротворцев.

В Приднестровье считают эти аргументы надуманными и подчёркивают, что любые возможные народные выступления» или «волнения» могут носить исключительно характер срежиссированной провокации властей Молдавии для разрушения миротворческого механизма и дискредитацию роли России в миротворчестве на Днестре.

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