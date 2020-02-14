Нур-Султан, , 12:42 — REGNUM Руководители департаментов уголовно-исправительной системы Казахстана сменились в шести регионах страны, сообщили 14 февраля в пресс-службе МВД республики.

Департамент в Актюбиснкой области возглавил Алмас Шамишев, в Алма-Атинской области — Серик Абдикаримов, в Алма-Ате — Дархан Канатбеков, в Западно-Казахстанской области — Азамат Изтлеуов, в Карагандинской области — Газиз Такешев, в Северо-Казахстанской области — Рустан Ахметжанов.

Напомним, в уголовно-исправительной системе Казахстана проводится работа по сокращению тюремного населения. В частности, в 2019 году сообщалось о планах закрытия четырех исправительных учреждений.

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