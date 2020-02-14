Джакарта, , 12:38 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что государство станет принимающей стороной саммита ведущих религиозных деятелей мира, сообщает Kompas.

По его словам, встреча мировых религиозных лидеров проводится для того, чтобы поддерживать межрелигиозную гармонию.

«Мы хотим не только хорошо ладить, но и примирить конфликты, которые развиваются сейчас в мире», — заявил вице-президент Индонезии.

Маруф Амин также выразил надежду, что в саммите ведущих религиозных деятелей, точная дата проведения которого пока не известна, примет участие папа Римский.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский отправится в Юго-Восточную Азию и посетит Индонезию в 2020 году.

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