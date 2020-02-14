Москва, , 12:36 — REGNUM В Турции усилена охрана посольства РФ в Стамбуле. Дополнительные меры безопасности были приняты местными властями в связи с угрозами, поступившими в адрес российского посла Алексея Ерхова из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

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«По нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — приводит ТАСС слова дипломата.

Красимова отметила, что большая часть угроз направлена на то, чтобы выплеснуть свой гнев, однако нельзя с этим не считаться, ведь среди недовольных могут оказаться и реальные террористы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время ситуация в сирийской провинции Идлиб ощутимо обострилась. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе, не приведя никаких доказательств.

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На днях посол Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Ерхов напомнил, что пять лет назад в Турции уже была подобная ситуация, когда сирийские правительственные войска освобождали от террористов город Алеппо. Тогда в Турции также раздували антироссийскую истерию, и закончилось это плохо — турки намеренно сбили российский военный самолёт в небе над Сирией, а посол России в Турции Андрей Карлов был убит.

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