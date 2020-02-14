Берлин, , 12:19 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Мюнхен. Об этом 14 февраля написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, казахстанский лидер планирует принять участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Токаев проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств и представителями международных организаций.

Глава государства выступит на панельной дискуссии по региональной безопасности на тему: «География имеет значение: Беседа о Центральной Азии».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что глава государства приглашен на Мюнхнескую конференцию. В составе делегации в ФРГ также отправился глава МИД.

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