Исламабад, , 12:19 — REGNUM Так называемая «сделка века» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, которую предложил президент США Дональд Трамп, не направлена на достижение мира в регионе, а является «оккупационным проектом». Такое вменение сегодня, 14 февраля, во время выступления в парламенте Пакистана высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мирный план США для Ближнего Востока не является проектом по созданию мира, — заявил турецкий лидер. — Это проект оккупации».

Он напомнил, что ранее Турция уже высказывала свою точку зрения по поводу этого «плана аннексии».

«Мы объявили всему миру, что не оставим Храмовую гору израильским оккупантам», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. Так, в «сделке века» предлагается изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Глава Белого дома предложил признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля.

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Пресс-секретарь «Партии справедливости и развития», которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик назвал предложенный США план ближневосточного урегулирования «планом по порабощению». Он отметил, что инициативы Белого дома сбрасывают со счетов законные требования палестинцев и направлены на то, чтобы легитимизировать израильское присутствие на оккупированных землях Палестины.