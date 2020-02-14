Киев, , 12:16 — REGNUM Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко намерен обратиться в суд, чтобы добиться выплаты второй части премии за «победу» над Газпромом. Об этом он заявил в эфире телеканала «UA:Першый».

"Я требую исполнения трудовых обязательств «Нафтогаза» по трудовому договору — выплата зарплаты. Так как эта премия — это часть зарплаты, она прописана в моём трудовом договоре», — рассказал он.

Витренко отметил, что по закону он должен был получить свои деньги 30 декабря 2019 года.

Напомним, ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и его заместитель Юрий Витренко получили часть премии за победу над Газпромом в Стокгольмском суде в размере $7,9 и $6 млн. Деньги тут же были выведены с Украины на счета в США и Лихтенштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины направило письмо в наблюдательный совет госкомпании с просьбой приостановить выплату премий руководству «Нафтогаза».

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