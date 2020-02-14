Джокьякарта, Индонезия, 14 февраля 2020, 12:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны Ириана Видодо отправились в Джокьякарту, чтобы посетить национальный парк и вулкан Мерапи, сообщает Antara.
Глава государства посетит национальный парк в провинции Центральная Ява. Ожидается, что президент посадит деревья вида Alstonia scholaris и выпустит в небо яванских ястребов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что 62 возможных случая заражения коронавирусом в Индонезии были признаны отрицательными.
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