Анкара, , 12:06 — REGNUM Турецкие военные находятся в Идлибе, чтобы спасти жизни 4 млн местных жителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

«Целью нашего присутствия в Идлибе является предотвращение гибели 4 млн людей, которые находятся там под угрозой бомбежек «режима Асада», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе.

В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе, не приведя никаких доказательств.

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