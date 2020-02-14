Киев, , 12:00 — REGNUM Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины начало проверку в связи с поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Оман, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 14 февраля на своём Telegram-канале.

«НАПК начало проверку, почему Зеленский не внёс в декларацию расходы на поездку в Оман», — рассказал он.

Депутат также выложил ответ от НАПК, в котором сказано, что ведомство обратилось к компетентным органам, чтобы выяснить детали поездки Зеленского.

«В декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отразился», — добавил Гончаренко.

Напомним, ранее Гончаренко опубликовал ответ офиса президента Украины, в котором сказано, что поездка Зеленского в Оман была неофициальной.

Читайте также: Визит Зеленского в Оман не был официальным — депутат Рады

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опровергла утверждение СМИ, якобы президент Украины в Омане тайно встречался с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель