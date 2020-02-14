Москва, , 11:51 — REGNUM

Защищать Победу 1945 года и не защищать историю Советской эпохи в целом, нападать на неё — это раздвоение личности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 февраля, комментируя обсуждение поправок в Конституцию.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в целом поддержал инициативу сенатора Алексея Пушкова прописать в тексте Конституции положение о Победе СССР во Второй мировой войне. Идея хорошая, но нужно подумать, указывать ли это именно в Конституции и если да, то в какой ее части, сказал Путин.

«Идея внести в Конституцию нашей страны тезис о Победе 1945 года — идея абсолютно верная, умная. Сжато, однако, изложить этот тезис будет весьма непросто, так как здесь не должно быть упрощения и однобокости.

Какие стороны такого крупного концепта, как Победа 1945 года, на мой взгляд, никак нельзя обойти стороной?

Во-первых, это была победа СССР не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. Советский Союз, напомню, воевал не только с нацистской Германией, но и с милитаристской Японией. Более того, наша страна в той войне вышла и политическим победителем. Она переиграла Запад в её начале, не дав уже в 1939 году англосаксам направить нацистскую агрессию на восток. Она вышла триумфатором в конце: воспрепятствовала сепаратным сделкам Вашингтона и Лондона с Берлином, обеспечила свою безопасность на западной и восточной границах и сыграла ключевую роль в создании ООН, то есть в обеспечении основ равноправного мирового порядка на будущее.

Одним словом, я бы предложил вести речь о Победе 1945 года в целом, а её общемировое значение подчеркнуть мыслью о том, что она заложила основы для равноправного мироустройства.

Ещё большее значение эта победа имела для нашей страны и населяющих её, а также созданные после разрушения СССР государства народов: она спасла их от уничтожения. Кто-то может сказать, что не все народы Советского Союза были приговорены к уничтожению. Это не так. Физически — да, Гитлер намеревался уничтожить не всех, но тем, кто после победы Третьего рейха остался бы формально в живых, была уготована страшная участь: либо рабов, либо, что ещё хуже, собственное превращение в нацистов, то есть моральная, духовная смерть.

Ни в одной из предыдущих войн за время существования российского государства агрессоры не ставили перед собой задачу полного уничтожения нашего народа — отсюда и идея упоминания её в Конституции как важнейшей основы нашей жизни.