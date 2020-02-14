Москва, , 11:49 — REGNUM В Госдуме считают, что предложение создать «город-сад» на Украине для переселенцев из Крыма подорвет доверие украинцев к руководству республики, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

«Идея Зеленского создать в Херсонской области «город-сад» — чистой воды прожектерство, не имеющее ничего общего с серьезной работой по выводу экономики Украины из глубокого кризиса. Это подорвет доверие украинцев к новому руководству страны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он уверен, что украинское общество почувствует разочарование от подобного рода инициатив главы государства.

«Очевидно, что в стране огромное число проблем, требующих решения, инвестиций, развития инфраструктуры, новых дорог и много другого. Если данный проект будет начат, следует ожидать нового этапа разворовывания остатков дырявого бюджета Украины», — полагает депутат.

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