Подгорица, , 11:37 — REGNUM Первая встреча премьер-министра Черногории Душко Марковича и митрополита Черногорско-приморской митрополии СПЦ Амфилохия после принятия скандального закона о свободе вероисповедания состоится сегодня, 14 февраля.

Напомним, что в конце января 2020 Маркович направил в Амфилохию предложение обсудить спорные моменты закона, которые вызвали массовый протест в стране потому, что закон вступил в силу и что сроки его выполнения истекают.

Согласно данным издания «Победа», Маркович и митрополит Амфилохие не будут встречаться с глазу на глаз, и государство, и церковь будут представлять министры и представители духовенства.