Лондон, , 11:37 — REGNUM Посол России в Великобритании Андрей Келин вручил верительные грамоты британской королеве Елизавете II.

«Мы совершили с ней (королевой) глубокий экскурс в историю наших отношений, она с удовольствием вспомнила многое из этого, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности», — сказал он, добавив, что стороны провели «теплую беседу».

Он отметил, что все происходило в соответствии с королевским протоколом. Посол также передал королеве самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Келин, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2019 года на должность посла России в Великобритании, прибыл в Соединённое Королевство 21 ноября 2019 года. На следующий день дипломат приступил к выполнению своих обязанностей на новом посту.

Читайте также: Новый посол России в Британии назвал приоритеты в своей работе