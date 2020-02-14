Куала-Лумпур, , 11:36 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин позвонил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, чтобы обсудить вспышку коронавируса, сообщает Antara.

«Лидеры государств говорили о взаимопонимании и тесном сотрудничестве для преодоления эпидемии и минимизации ее воздействия», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Махатхир Мохамад выразил солидарность и решительную поддержку Китаю, а также уверенность в усилиях, предпринимаемых Си Цзиньпином и его правительством по этому вопросу.

Глава КНР также оценил дружбу и помощь Малайзии. Си Цзиньпин заявил, что Китай будет заботиться о гражданах Малайзии в Китае.

Во время телефонного разговора лидеры согласились с необходимостью совместных усилий по преодолению вспышки коронавируса.

Премьер-министр Махатхир Мохамад отметил совместные меры, которые должны быть приняты странами АСЕАН и Китаем для контроля над ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) обсудили усилия по борьбе с коронавирусом в Брюсселе.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны АСЕАН и ЕС обсудили усилия по борьбе с коронавирусом