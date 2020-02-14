Хартум, , 11:42 — REGNUM Председатель Суверенного Совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что он будет «полноценно сотрудничать» с Международным уголовным судом (МУС), чтобы привлечь к ответственности свергнутого президента страны Омара аль-Башира. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Бурхана на встрече с правозащитниками.

По информации журналистов, генерал впервые прокомментировал этот вопрос лично, поскольку правительство страны подтвердило намерение передать Башира в МУС в начале этой недели.

«Мы согласны с тем, что никто не может быть выше закона, и что все люди должны быть привлечены к ответственности с помощью МУС, будь то в Судане или за его пределами», — заявил аль-Бурхан на встрече с представителями правозащитной организации Human Rights Watch.

Со своей стороны, по итогам встречи, руководитель HRW в Судане Кеннет Рот написал в Твиттере, что «генерал Бурхан подтвердил свое намерение полноценно сотрудничать с международным уголовным судом. Это предоставит возможность осудить экс-президента Башира и четырех других подозреваемых в причастности к преступлениям в Дарфуре».

Башира будут судить за военные преступления, преступления против человечества и геноцид, отмечают репортеры. Сам лидер, однако, отрицает предъявленные ему обвинения. Напомним, что президент Башир был свергнут в результате переворота в апреле 2019 года после массовых протестов.

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