Барнаул, , 11:33 — REGNUM Власти Алтайского края оперативно отреагировали на публичное заявление лидера алтайских справедливороссов, депутата Госдумы РФ Александра Терентьева, обратившегося к губернатору Виктору Томенко с предложением поддержать «детей войны» и произвести им единовременную денежную выплату из краевого бюджета. Как сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, письмо председателя совета регионального отделения «Справедливой России» поступило после того, как информация о нем была растиражирована в СМИ.

«Этот факт, а также отсутствие в письме каких-либо конкретных предложений позволяют сделать вывод о том, что это был своеобразный политический ход. Справедливороссы не первые и не единственные, кто выдвинул инициативу каких-то выплат «детям войны». С подобными предложениями выступали и КПРФ, и ЛДПР, и, конечно, «Единая Россия», а также различные общественные и ветеранские организации. Такой вопрос стоит на повестке дня краевых властей, однако, какого-то решения пока не принято», — заявил Дмитрий Негреев.

По его словам, сейчас в Алтайском крае проживает 130 тысяч «детей войны», более 103 тысяч из них получили удостоверения в соответствии с краевым законом от 2015 года.

«85 тысяч «детей войны» — жителей Алтайского края — получают различные льготы и меры социальной поддержки, финансирование которых производится из консолидированного бюджета края. В 2017 году в крае была произведена разовая выплата 19 тысячам 900 «детям войны», получившим удостоверения, но не имеющим льгот, но этот прецедент получил серьезный негативный резонанс.

Для оказания мер социальной поддержки «детям войны» необходимо решить целый ряд вопросов. Вот только некоторые из них: что такое достойная выплата, какой суммой она измеряется? все или не все «дети войны» должны ее получить? где взять деньги на ее осуществление, за счет каких статей бюджета? как осуществлять выплаты?», — ответил на заявление Александра Терентьева ресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Он также отметил, что проблема пока не разрешена на федеральном уровне, и все регионы идут своим путем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 февраля депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов («Справедливая Россия»), комментируя слова Александра Терентьева о необходимости поддержки «детей войны» в год 75-летия Великой Победы, в частности, отметил:

«Считаю несправедливым, что эта категория граждан, которая в годы войны претерпевала лишения и трудности, а в послевоенные годы восстанавливала нашу страну, оказалась на федеральном уровне незаслуженно забытой в день юбилея Великой Победы!».

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