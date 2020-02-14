Москва, , 11:32 — REGNUM Антитабачный закон должен быть распространен на электронные сигареты и вейпы, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 3 марта может рассмотреть во втором чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к традиционным. Кроме того, ограничения затронут и кальяны, на них распространятся действующие ограничения.

Предполагается, что Госдума также включит в законопроект поправки об ограничении оборота никотинсодержащих веществ (никпэков).

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