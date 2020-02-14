Ташкент, , 11:28 — REGNUM Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву перенесен на вторую половину июня 2020 года. Об этом 14 февраля заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел республики Ильхом Нематов на брифинге.

По его словам, перенос связан с необходимостью более тщательной подготовки к визиту. Замминистра отметил, что в рамках форума состоится церемония открытия павильона Узбекистана на ВДНХ, а также проведение образовательного, межрегионального форумов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2019 года Ильхом Нематов заявил, что визит Шавката Мирзиёева в Москву запланирован на 5 февраля. Позднее стороны согласовали перенос. Однако о новой дате визита ничего не сообщалось.

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