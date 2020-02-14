Сеул, , 11:30 — REGNUM С 16 по 23 февраля делегация министерства по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи посетит США и Канаду. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства Южной Кореи.

По их словам, цель поездки, приуроченной к 70-летию Корейской войны, — активизация сотрудничества со странами, принимавших участие в войне.

В рамках восьмидневной поездки представители Южной Кореи намерены передать 2 млрд вон (~$1,69 млн) на строительство мемориальной стены в Вашингтоне.

Известно, что глава министерства Пак Сам Дык проведет встречи с министром по делам ветеранов США Робертом Уилки и министром по делам ветеранов Канады Лоуренсом Маколлей, с которыми обсудит план совместных мероприятий по случаю 70-летия начала Корейской войны.

Отмечается, что в Оттаве представитель Южной Кореи также посетит мемориал в Канадском военном музее.

Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времён холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.