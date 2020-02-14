Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Оппозиционные силы, которые не имеют поддержки внутри Грузии, начали вести свою предвыборную кампанию за границей. Такое заявление 14 февраля сделал председатель комитета по юридическим вопросам грузинского парламента Анри Оханашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы все видим и наблюдаем, что те оппозиционные группы, которые не имеют поддержки нашего общества, почти не имеют рейтингов, проводят предвыборную кампанию за рубежом», — сказал Оханашвили.

Он отметил, что данные представители оппозиции стараются ввести в заблуждение партнеров Грузии в Страсбурге и Вашингтоне, и для противодействия этим попыткам власти Грузии доносят партнерам «точную информацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля на заседании Европарламента в Страсбурге рассматривалась резолюция о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Резолюция впервые не была принята после того, как представители оппозиции, присутствующие там, попытались внести в документ поправки о политических репрессиях, которые якобы наблюдаются в Грузии.

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