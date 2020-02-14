Исламабад, , 11:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что проблема Кашмира для него так же важна, как и для Пакистана. Об этом 14 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«Проблема Кашмира может быть решена на основе равенства и справедливости, но не на основе конфликта», — цитируют слова Эрдогана журналисты агентства.

Заявление президента Турции последовало во время выступления в парламенте Пакистана. Эрдоган находится в указанной стране с двухдневным визитом.

Как передавало ИА REGNUM, проблема индийского штата Джамму и Кашмир обострилась после того, как в августе 2019 года власти Индии приняли решение ограничить автономию этого региона, что вызвало резкую реакцию со стороны ряда стран, особенно Пакистана.

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