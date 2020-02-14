Киев, , 11:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не встречался с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в городе Маскат в Омане, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 14 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Она прокомментировала недавний сюжет программы-расследования «Схемы», в котором журналисты пришли к выводу, что Зеленский встречался в Омане с высокопоставленным российским чиновником.

«Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины рассказали, что визит Зеленского в Оман в начале 2020 года был неофициальным. Депутат Верховной рады Анна Скороход выдвинула гипотезу, что президент Украины ездил на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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