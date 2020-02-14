Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе встретился послом США в Грузии Келли Дегнан во время своего визита в Вашингтон. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба парламента.

Сообщается, что во время встречи стороны подвели итоги поездки Талаквадзе в США и оценили ее, как продуктивную. Также участники встречи обсудили приоритетные направления грузино-американских отношений в будущем и выразили готовность к сотрудничеству.

«У нас была очень интересная и конструктивная встреча с председателем парламента во время его визита в Вашингтон. Я надеюсь, что мы скоро встретимся снова», — рассказала после встречи Дегнан.

Как сообщало ИА REGNUM, Талаквадзе приехал с делегацией в Вашингтон для встречи с конгрессменами, которые ранее критиковали внутреннюю политику Грузии. Целью поездки было описать членам Конгресса США происходящее в стране при личной встрече.