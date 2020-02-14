Джакарта, , 10:56 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд встретился с послом Мьянмы в Индонезии Эй Эй Кхин Ай для обсуждения вопроса о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сообщает Antara.

«Встреча является визитом вежливости. Я впервые беседовала с министром-координатором по вопросам политики, права и безопасности Индонезии. В основном мы обсуждали вопросы сотрудничества между Индонезией и Мьянмой в области борьбы с терроризмом», — заявила посол после двусторонней встречи.

По словам посла, на предыдущей встрече Индонезия и Мьянма обсудили вопрос обмена экспертами и техническую помощь для улучшения сотрудничества между сторонами в борьбе с терроризмом, но договоренность не была реализована. Индонезия и Мьянма продолжат обсуждение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Янгоне выразило надежду, что усилия по ознакомлению жителей Мьянмы с индонезийской культурой привлекут больше бирманцев в Индонезию и улучшат отношения между народами двух стран.

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