* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 14 февраля сообщает Kurdistan24.

Мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля. В Мюнхен прибудут официальные лица и эксперты со всего мира, чтобы обсудить события в области безопасности на Ближнем Востоке, в странах Евросоюза, а также в остальном мире.

Ожидается, что Барзани проведет встречу с делегациями из США, Болгарии, Германии и ряда других стран.

Основной проблемой, беспокоящей иракских курдов, остается проблема возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, указанная террористическая группировка продолжает представлять серьезную угрозу для жителей Ирака, в том числе и курдов. Особенно бандиты активны на спорных между Багдадом и Эрбилем территориях.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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