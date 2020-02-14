Москва, , 10:49 — REGNUM В Госдуме просят МИД России потребовать от Турции обеспечить безопасность посла РФ Алексея Ерхова.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о поступивших угрозах из-за обострения ситуации в Идлибе (Сирия). В Госдуме напомнили, что предыдущего российского посла в Турции Андрея Карлова убили.

«Это что, такая турецкая дипломатическая традиция?! МИДу России необходимо самым жестким образом потребовать от Анкары обеспечения безопасности нашего посла и всего российского дипломатического корпуса в этой стране», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он не исключил заморозки дипломатических отношений между странами.

«В случае отсутствия взаимопонимания можно и заморозить дипломатические отношения. Жизнь наших людей дороже!» — полагает парламентарий.

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