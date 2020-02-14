Москва, , 10:49 — REGNUM Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу планируется 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом журналистам сообщили в МИД РФ.

«Такая встреча планируется», — сообщили в ведомстве, добавив, что встреча планируется на 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции предприняты Дополнительные меры безопасности в отношении посольства России в Турции. На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб послу РФ Алексею Ерхову поступают угрозы. Посол добавил, что такой настрой может обернуться большой бедой.

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