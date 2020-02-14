Киев, , 10:37 — REGNUM Петиция с предложением провести 9 мая 2020 года в Киеве украино-польский «парад победы» появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Петицию подал львовский общественный деятель Юрий Антонюк. Ранее с подобной инициативой выступил крымско-татарский блогер Али Татар-Заде.

«9 мая 1920 года в Киеве прошёл общий парад победы Войска Польского и армии УНР. Столицу Украины освободили от красных московитов двумя днями ранее, 7 мая», — написал блогер.

На «парад» также предложили позвать руководителей стран НАТО, Грузии и Молдавии.

Инициативу поддержал депутат Верховной рады Украины, бывший руководитель главного пропагандистского ведомства страны — Украинского института национальной памяти — Владимир Вятрович.

«Хорошая идея. Я уже когда-то высказывал её. Рад, что она живёт. Ещё больше порадует её воплощение. И, конечно, реакция Москвы», — написал он в социальной сети Facebook.

Польский историк Лукаш Адамский назвал идею проведения данного мероприятия «идеей, достойной рассмотрения и подробных консультаций».

Инициативу также прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:

«По задумке автора, подхваченной Вятровичем, этот мегамарш должен отвлечь внимание от празднования Дня Победы. Уверен, так и будет. Вот те 200 тысяч, которые выходят на улицы 9 Мая, сразу всё бросят и побегут смотреть на этот цирк», — иронизирует он.

На данный момент петиция собрала 250 подписей из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения президентом Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Маркелов заявил, что на Украине национальную идентичность пытаются построить не на фундаменте истории, а на основе фашистской идеологии.

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