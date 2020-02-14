Киев, 14 февраля 2020, 10:37 — REGNUM Петиция с предложением провести 9 мая 2020 года в Киеве украино-польский «парад победы» появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Петицию подал львовский общественный деятель Юрий Антонюк. Ранее с подобной инициативой выступил крымско-татарский блогер Али Татар-Заде.
На «парад» также предложили позвать руководителей стран НАТО, Грузии и Молдавии.
Инициативу поддержал депутат Верховной рады Украины, бывший руководитель главного пропагандистского ведомства страны — Украинского института национальной памяти — Владимир Вятрович.
Польский историк Лукаш Адамский назвал идею проведения данного мероприятия «идеей, достойной рассмотрения и подробных консультаций».
Инициативу также прокомментировал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский:
На данный момент петиция собрала 250 подписей из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения президентом Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Михаил Маркелов заявил, что на Украине национальную идентичность пытаются построить не на фундаменте истории, а на основе фашистской идеологии.
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