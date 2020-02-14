Анкара, , 10:28 — REGNUM Дополнительные меры безопасности предприняты в отношении посольства России в Турции. На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб послу РФ Алексею Ерхову поступают угрозы, сообщила 14 февраля пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова ТАСС.

Она отметила, что российские дипломаты попросили о дополнительной охране турецкую сторону. Так, посла Ерхова предупреждают «не выходить на улицы Анкары». Касимова добавила, что грозящие так люди выплёскивают свой гнев и вряд ли пойдут на убийство, но с этим приходится считаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась, участились инциденты с участием сирийских проправительственных сил и турецких военных.

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