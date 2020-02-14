Скопье, , 13:12 — REGNUM Министр труда и социальной политики технического правительства Северной Македонии из рядов оппозиции Рашеля Мизрахи провела встречу с послом России в Северной Македонии Сергеем Баздникиным 13 февраля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, Мизрахи и Баздникин высказались в поддержку Меморандума о взаимопонимании между Минтрудом России и Министерством труда и социальной политики Республики Македонии о сотрудничестве в сфере труда и социальной политики от 21 октября 2016 г.

Меморандум предполагает обмен опытом в сфере трудового законодательства, социальной политики и увеличению роли женщин в экономике.

Мизрахи, член ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) получила известность из-за отказа использовать новое название страны на официальных мероприятиях. Её позиция вызвала критику как из-за рубежа, так и внутри страны. Ряд решений, принятых Мизрахи, были аннулированы, однако до настоящего момента угрозы об отстранении её от должности не были приведены в исполнение.

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