Сеул, , 10:00 — REGNUM 20 февраля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина встретится с режиссёром фильма «Паразиты» Пон Джун Хо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, глава государства намерен лично поздравить режиссёра с наградами премии «Оскар».

Напомним, что фильм «Паразиты» был удостоен четырех наград: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

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10 февраля президент Мун Чжэ Ин поздравил кинокартину «Паразиты» с получением «Оскара». Он написал на своей странице в Twitter о том, что гордится Пон Джун Хо и всей съёмочной площадкой.