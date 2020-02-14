Архангельск, , 10:03 — REGNUM Латвийский гражданин, защитник Донбасса Бенес Айо, попросил политического убежища в России после освобождения из изолятора в Архангельской области. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба движения «За правду».

По словам адвоката Елены Чукичевой, Айо уже написал первое заявление с просьбой об убежище. В ближайшее время правозащитники подготовят его прошение надлежащим образом и направят в соответствующие инстанции.

Лидер правозащитного движения Евгений Мефёдов пояснил, что Айо был задержан в России по запросу латвийских властей, и потому есть основания считать, что его преследование будет продолжено. Таким образом, прошение о политическом убежище является обоснованным.

Как сообщало ИА REGNUM, темнокожего ополченца Донбасса Бенеса Айо задержали 11 февраля в Архангельской области, так как он был объявлен в международный розыск латвийской стороной. В генеральной прокуратуре Латвии уже заявили, что намерены требовать выдачи своего гражданина.

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