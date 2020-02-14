Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Действия представителей оппозиции в Грузии на заседании комитета по ассоциации Евросоюз — Грузия в Страсбурге являются изменой своей стране. Такое заявление сделал 13 февраля перед журналистами лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Депутат указал на то, что представители оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» сорвали принятие Европарламентом резолюции о выполнении Грузией условий соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Мдинарадзе отметил, что это произошло из-за стремления оппозиции включить туда негативные поправки.

«Саботаж против своей страны будет оцениваться грузинским обществом. Они должны понимать, что такие документы и их провал наносят вред не [правящей партии] «Грузинской мечте», а стране. Они борются против страны. Лишь бы нанести ущерб «Грузинской мечте», борьба против страны — это зло и измена стране», — сказал Мдинарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в резолюцию по Грузии представители оппозиции, присутствующие на заседании, пытались внести поправки с критикой властей за арест одного из лидеров парии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы. Его приговорили к лишению свободы на 3 года и 2 месяца за хищения из бюджета, когда Угулава был мэром грузинской столицы. Оппозиция назвала это политическими репрессиями.

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