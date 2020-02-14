Пекин, , 09:36 — REGNUM Только совместные усилия мирового сообщества помогут окончательно победить коронавирус нового типа. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова приводит 14 февраля пресс-служба МИД КНР.

Он отметил, что китайские власти решительно и эффективно борются с коронавирусом, начало контролю над ситуацией уже положено. Однако сберечь здоровье людей помогут общие усилия: трансграничное взаимопонимание, доверие и поддержка.

«Вирус не знает границ, мировое сообщество должно работать вместе для его устранения», — подчеркнул глава китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 февраля, в Китае заразились коронавирусом нового типа 63 918 человек, выздоровели 6 982 человека, скончались 1 488 человек.

Читайте также: ВОЗ: заразиться коронавирусом могут две трети мирового населения