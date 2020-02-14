Абуджа, , 09:26 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Нигерии, палаты представителей, призвали президента страны Мухаммаду Бухари объявить чрезвычайное положение (ЧП) в связи с активизаций действий боевиков. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов, депутаты также потребовали от президента решительных действий по прекращению насилия в западноафриканской стране.

Многие нигерийцы, в том числе депутаты, требуют, чтобы Бухари заменил региональных руководителей в сфере безопасности, сообщают репортеры.

Призывы прозвучали в связи с увеличением числа нападений со стороны террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других исламистских группировок, особенно на севере страны.

Напомним, что несколько дней назад по меньшей мере 30 человек были убиты во время ночного рейда подозреваемыми в причастности к рядам «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Ауно на северо-востоке штата Борно. Большинство погибших были автомобилистами и пассажирами, спящими в своих машинах во время остановки в городе, который находится недалеко от столицы штата, Майдугури. Боевики подожгли 18 автомобилей.

Во время визита в Майдугури в среду, 12 февраля, президент Бухари сказал, что он удивлен тем, что «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает совершать нападения, несмотря на огромный бюджет, выделенный на операции по борьбе с повстанцами на северо-востоке. Во время визита Бухари был освистан некоторыми жителями. Через час после его отъезда из Майдугури было совершено новое нападение боевиков в районе Джиддари Поло, которое также привело к гибели людей.

Губернатор штата Борно Бабагана Зулум сказал президенту Бухари, что с марта 2019 года в регионе произошли ужасные нападения. Он призвал вооруженные силы изменить стратегии по борьбе с террористами «Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Бухари, бывший военный, был избран на пост президента в 2015 году с программой, направленной на борьбу с боевиками.

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