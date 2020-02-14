Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Жестко пресечь любые попытки распространения ложной информации поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 февраля на совещании по вопросам информационной безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Участники совещания обсудили профилактическую и информационную работу в связи с массовыми беспорядками в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана. Токаев поручил усилить работу в информационном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 февраля в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли десять человек, травмы получили более 40 человек.

Читайте также: Президент Казахстана уволил главу Жамбылской области, где были беспорядки