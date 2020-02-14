Киев, , 09:17 — REGNUM Для населения ДНР и ЛНР будет разработан отдельный законопроект, регулирующий продажу земли. Об этом заявил 13 февраля депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексей Устенко в эфире телеканала 112.ua.

«По всей видимости, это будет другой законодательный проект. И рынок земли на «временно оккупированных территориях» откроется, когда эти территории станут снова украинскими», — рассказал он.

Депутат добавил, что граждане Украины, проживающие в ДНР и ЛНР, в случае захвата территории ВСУ, якобы смогут пользоваться своим имуществом, как посчитают нужным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина может стать жертвой международных земельных рейдеров, подобно Аргентине и Мадагаскару, где при наличии плодородной земли, значительная часть населения голодает.

Читайте также: Тимошенко об Украине: «Нас, по сути, сдали как металлолом!»