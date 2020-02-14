Сеул, , 09:15 — REGNUM 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча глав МИД Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По предварительным данным, Кан Гён Хва и Мотэги Тосимицу обсудят проблемы двухсторонних отношений, включая вопросы, касающиеся урегулирования спора вокруг выплат компенсаций жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны и экспортные ограничения на поставку материалов и компонентов, необходимых для производства полупроводников и электронной продукции.

Отмечается, что на полях международного мероприятия также пройдет трехсторонняя встреча представителей Южной Кореи, Японии и США, на которой стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове и скоординируют политику, которой будут придерживаться в отношении КНДР.

Известно, что встреча между представителями Южной Кореи и США состоится 15 февраля. Предполагается, что Кан Гён Хва и Майк Помпео затронут такие темы, как распределение совместных оборонных расходов и ситуацию на Корейском полуострове.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча главы МИД Южной Кореи и госсекретаря США может состояться в Баварии